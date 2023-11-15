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«Юность» обыграла «Химик» – результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею

15 ноября 2023 11:59
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Тремя матчами в Бресте, Новополоцке и Жлобине накануне продолжился хоккейный чемпионат Беларуси. В центральном матче дня «Юность» одержала победу над «Химиком» – 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Химик» – результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею-1

В Бресте местная команда уступила «Динамо-Молодечно» – 1:4. Оршанский «Локомотив» в матче хоккейного чемпионата Беларуси обыграл жлобинский «Металлург» – 4:2. И прервал 10-матчевую серию поражений. Этот поединок запомнился курьезным эпизодом на последней минуте поединка. При счете 4:1 в пользу «железнодорожников», защитники «Локомотива» неожиданно сами завели ее в ворота, а вратарь также продемонстрировал при этом абсолютно неординарную реакцию. Но в итоге для «Локомотива» все закончилось победой 4:2.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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