«Юность» обыграла «Химик» – результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею

В Бресте местная команда уступила «Динамо-Молодечно» – 1:4. Оршанский «Локомотив» в матче хоккейного чемпионата Беларуси обыграл жлобинский «Металлург» – 4:2. И прервал 10-матчевую серию поражений. Этот поединок запомнился курьезным эпизодом на последней минуте поединка. При счете 4:1 в пользу «железнодорожников», защитники «Локомотива» неожиданно сами завели ее в ворота, а вратарь также продемонстрировал при этом абсолютно неординарную реакцию. Но в итоге для «Локомотива» все закончилось победой 4:2.