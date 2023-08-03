Двойная победа в Челябинске! Белорусские атлеты ярко стартовали на чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Двойная победа в Челябинске! Белорусские атлеты ярко стартовали на чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Алена Дубицкая и Олег Томашевич без шансов для оппонентов праздновали виктории в толкании ядра. Белоруска ушла в отрыв с первой попытки, а в заключительной и вовсе метнула снаряд за 19 метров. Отметим, ближайшая преследовательница не смогла «разменять» даже 18 метров. Еще одна наша спортсменка Елена Трус остановилась в шаге от призовой тройки и стала четвертой.
Победный результат Олега Томашевича – 20 метров и 78 сантиметров. Однако преимущество над ближайшим оппонентом не такое весомое. Несмотря на то, что белорус быстро вышел в лидеры, борьба шла до последней попытки.