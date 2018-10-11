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Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

11 октября 2018 19:54
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Новости Беларуси. 11 октября наш спортсмен поднялся на верхнюю ступень пьедестала в смешанной интернациональной команде под условным названием «Пекин» (в честь Олимпиады 2008 года), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе-1

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Также в составе международной компании спортсменов наш смешанный дуэт акробатов (Виктория Охотникова и Илья Фоменков) завоевал бронзу в мультидисциплине гимнастика.

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе-4

Серебром 10 октября отметился наш гребец Иван Брынза в заездах одиночек.

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе-7

А Анастасия Шкурдай подтвердила свой класс в плавании, став второй на дистанции 50 метров баттерфляем.

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе-10

Кстати, у белоруски есть все шансы как минимум повторить успех и на дистанции вдвое больше. 11 октября в утренней сессии она пробилась в полуфинал стометровки баттерфляем со вторым временем.

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# Спортивные соревнования # Артём Колосов # Виктория Охотникова # Илья Фоменков # Иван Брынза # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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