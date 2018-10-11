Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

Новости Беларуси. 11 октября наш спортсмен поднялся на верхнюю ступень пьедестала в смешанной интернациональной команде под условным названием «Пекин» (в честь Олимпиады 2008 года), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Самая лучшая команда». Какие медали завоевали белорусы на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе Также в составе международной компании спортсменов наш смешанный дуэт акробатов (Виктория Охотникова и Илья Фоменков) завоевал бронзу в мультидисциплине гимнастика.

Серебром 10 октября отметился наш гребец Иван Брынза в заездах одиночек.

А Анастасия Шкурдай подтвердила свой класс в плавании, став второй на дистанции 50 метров баттерфляем.