Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

Новости Беларуси. 11 октября наш спортсмен поднялся на верхнюю ступень пьедестала в смешанной интернациональной команде под условным названием «Пекин» (в честь Олимпиады 2008 года), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 11 октября наш спортсмен поднялся на верхнюю ступень пьедестала в смешанной интернациональной команде под условным названием «Пекин» (в честь Олимпиады 2008 года), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Также в составе международной компании спортсменов наш смешанный дуэт акробатов (Виктория Охотникова и Илья Фоменков) завоевал бронзу в мультидисциплине гимнастика.
Серебром 10 октября отметился наш гребец Иван Брынза в заездах одиночек.
А Анастасия Шкурдай подтвердила свой класс в плавании, став второй на дистанции 50 метров баттерфляем.
Кстати, у белоруски есть все шансы как минимум повторить успех и на дистанции вдвое больше. 11 октября в утренней сессии она пробилась в полуфинал стометровки баттерфляем со вторым временем.
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