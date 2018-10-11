«Самая лучшая команда». Четыре медали завоевали белорусы на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

Новости Беларуси. Четыре награды в четвертый соревновательный день – таков улов белорусов на III юношеских Олимпийских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, спортивный форум проходит в Буэнос-Айросе. Серебряным призером в академической гребле стал Иван Брынза (подробнее – здесь). Гребец был флагоносцем нашей сборной на церемонии открытия, кроме того, он является капитаном команды.

Также серебро у юной белорусской пловчихи Анастасии Шкурдай на дистанции 50 метров баттерфляем. 15-летняя Анастасия родилась в Бресте. В 2018 году выиграла юниорский чемпионат мира в дисциплине 100 метров баттерфляем. 11 октября Настя вновь выйдет на дорожку, чтобы побороться за награды еще на одной дистанции.

Также белорусы 10 октября выступили в составах международных команд. В объединенном турнире у гимнастов выступала белорусская пара акробатов Виктория Ахотникова и Илья Фоменков. Они вошли в состав сборной «Оксана Чусовитина» и завоевали бронзовые награды.