«Самая лучшая команда». Четыре медали завоевали белорусы на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе
Новости Беларуси. Четыре награды в четвертый соревновательный день – таков улов белорусов на III юношеских Олимпийских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, спортивный форум проходит в Буэнос-Айросе. Серебряным призером в академической гребле стал Иван Брынза (подробнее – здесь). Гребец был флагоносцем нашей сборной на церемонии открытия, кроме того, он является капитаном команды.
Также серебро у юной белорусской пловчихи Анастасии Шкурдай на дистанции 50 метров баттерфляем. 15-летняя Анастасия родилась в Бресте. В 2018 году выиграла юниорский чемпионат мира в дисциплине 100 метров баттерфляем. 11 октября Настя вновь выйдет на дорожку, чтобы побороться за награды еще на одной дистанции.
Также белорусы 10 октября выступили в составах международных команд. В объединенном турнире у гимнастов выступала белорусская пара акробатов Виктория Ахотникова и Илья Фоменков. Они вошли в состав сборной «Оксана Чусовитина» и завоевали бронзовые награды.
Очередной раз отличился наш дзюдоист Денис Колосов. В составе интернациональной команды «Пекин» он поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета, став таким образом двукратным чемпионом игр в Буэнос-Айросе.
Денис Колосов, двукратный чемпион III юношеских Олимпийских игр:
Конечно, я очень рад. Медаль эта заслуженная.
Я думал, у нас средняя команда. На самом деле, эта самая лучшая команда, которая может быть. Мы старались и сделали это.