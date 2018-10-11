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«Самая лучшая команда». Четыре медали завоевали белорусы на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

11 октября 2018 11:38
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Новости Беларуси. Четыре награды в четвертый соревновательный день – таков улов белорусов на III юношеских Олимпийских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, спортивный форум проходит в Буэнос-Айросе. Серебряным призером в академической гребле стал Иван Брынза (подробнее – здесь). Гребец был флагоносцем нашей сборной на церемонии открытия, кроме того, он является капитаном команды.

«Самая лучшая команда». Четыре медали завоевали белорусы на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе-1

Также серебро у юной белорусской пловчихи Анастасии Шкурдай на дистанции 50 метров баттерфляем. 15-летняя Анастасия родилась в Бресте. В 2018 году выиграла юниорский чемпионат мира в дисциплине 100 метров баттерфляем. 11 октября Настя вновь выйдет на дорожку, чтобы побороться за награды еще на одной дистанции.

«Самая лучшая команда». Четыре медали завоевали белорусы на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе-3

Также белорусы 10 октября выступили в составах международных команд. В объединенном турнире у гимнастов выступала белорусская пара акробатов Виктория Ахотникова и Илья Фоменков. Они вошли в состав сборной «Оксана Чусовитина» и завоевали бронзовые награды.

«Самая лучшая команда». Четыре медали завоевали белорусы на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе-5

Очередной раз отличился наш дзюдоист Денис Колосов. В составе интернациональной команды «Пекин» он поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета, став таким образом двукратным чемпионом игр в Буэнос-Айросе.

Денис Колосов, двукратный чемпион III юношеских Олимпийских игр:
Конечно, я очень рад. Медаль эта заслуженная.

Я думал, у нас средняя команда. На самом деле, эта самая лучшая команда, которая может быть. Мы старались и сделали это.

# Спортивные соревнования

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