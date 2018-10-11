«Пока всё в наших руках»: Игорь Криушенко о перспективах белорусской сборной в матче с Люксембургом

Новости Беларуси. За всю историю Люксембург встречался со сборной Беларуси 10 раз: в этих поединках наша команда 4 раза побеждала, 4 раза играла вничью и 2 раза проигрывала. Результаты противоречивые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Люксембург прямо сейчас возглавляет наш квартет. Более того, эта команда пока не пропустила ни одного мяча. В играх против Молдовы и Сан-Марино команда Люка Хольца забила 4 и 3 мяча соответственно. У белорусов же пока есть одна осечка: в матче с Молдовой «белокрылые» заработали только 1 очко. Вывод напрашивается простой: для того, чтобы победить в группе, обязательно надо обыгрывать Люксембург.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Пока все в наших руках. Мы не сыграли ни одного матча с Люксембургом, поэтому как-то оценивать диспозицию уж так строго, наверное, не буду. Еще раз скажу, что, играя такую короткую дистанцию, нужно с каждым соперником выкладываться максимально и играть на максимальный результат, вот и все.