За кем из белорусов следить на III Юношеской Олимпиаде? Рассказывает Дмитрий Довгалёнок

Новости Беларуси. 6 октября в Буэнос-Айресе стартуют третьи Юношеские Олимпийские игры, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Наша делегация в составе 37-ми спортсменов уже сидит на чемоданах: во вторник ребята отправятся в Аргентину. О перспективах нашей команды и о столице Игр в интервью с шефом миссии Дмитрием Довгаленком. Ярослав Писаренко, СТВ:

В одном из своего интервью говорили, что это один из сильнейших составов на Юношеских Олимпийских играх. Стоит нам ждать какого-то большего количества медалей чем, например, на II Играх?

Дмитрий Довгаленок, шеф белорусской миссии на III летних Юношеских Олимпийских играх:

Честно скажу, что сильнейший состав – не совсем так я это говорил. Получается, что проанализировав спортсменов, которые попали в эту команду на третьи Юношеские Олимпийские игры, я говорил о том, что многие из спортсменов уже участвовали в мировых форумах своего возраста.

Ярослав Писаренко:

У нас 16 дисциплин, 37 спортсменов. Где ожидать наград, за кем следить? Дмитрий Довгаленок:

Юношеские Олимпийские игры очень сильно отличаются от взрослых. Если во взрослых Олимпийских играх есть четкие дисциплины, четкие дистанции и нет никаких сокращений, то здесь организаторы – Международный олимпийский комитет – изначально когда планировали, у них первая цель была: никакого форсирования. Соответственно с каждым годом, вернее с каждыми Играми, в разных дисциплинах меняются правила. Да, у нас есть, допустим, в плавании Шкурдай, которая уже показывает серьезный результат во взрослом спорте. Но здесь, я думаю, ей будет очень сложно бороться на своих дистанциях, потому что что-то организаторы придумают. В основном во многих видах спорта вводятся так называемые максы. Миксы там, где мы везем, допустим, мальчика либо девочку, при жеребьевке это мальчик попадет с каким-нибудь мальчиком либо девочкой из другой страны. И непонятная жеребьевка. Соответственно, он может попасть к сильному спортсмену, а может попасть и к слабому спортсмену. Поэтому сказать конкретно, за кого болеть… я думаю, болеть нужно за каждого.