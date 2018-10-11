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Стасевич перед матчем с Люксембургом: есть шанс реабилитироваться в моральном плане

11 октября 2018 19:24
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу 12 октября вернется на столичный стадион «Динамо». Тут команда Игоря Криушенко в рамках Лиги наций сыграет со сборной Люксембурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стасевич перед матчем с Люксембургом: есть шанс реабилитироваться в моральном плане-1

К сожалению, от нашей сборной можно ожидать чего угодно, особенно, если дело касается Люксембурга. Впрочем, букмекеры в победе наших ребят не сомневаются. 

Стасевич перед матчем с Люксембургом: есть шанс реабилитироваться в моральном плане-4

Игорь Стасевич, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Все футболисты БАТЭ переключились уже на сборную, и наши неудачи клубные остались сзади. Поэтому есть шанс реабилитироваться даже не то чтобы в командном плане БАТЭ, а в моральном, для себя лично. Есть возможность выйти завтра, победить и поднять себе настроение.

«Пока всё в наших руках»: Игорь Криушенко о перспективах белорусской сборной в матче с Люксембургом

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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