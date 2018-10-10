Иван Брынза завоевал серебро на Юношеских ОИ-2018 в Буэнос-Айресе

Новости Беларуси. Копилка белорусской сборной на III Юношеских Олимпийских играх пополнилась еще одной медалью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортивный форум проходит в Буэнос-Айресе. Серебряным призером в академической гребле стал Иван Брынза. Да этого успеха лучшим результатом Ивана в этом сезоне было второе место на юношеском чемпионате Европы.

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