Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на Australian Open

Белорусские теннисистки узнали соперниц по первому кругу первого же в сезоне мэйджора – Открытого чемпионата Австралии по теннису. Нашу страну в основе представят три девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующая чемпионка Арина Соболенко пока находится в неведении. Ее оппонентка будет понятна исходя из того, как завершится квалификация. Но в любом случае, несомненной фавориткой значится именно отечественная теннисистка. Виктория Азаренко нынче посеяна 18-й. Ей в оппонентки досталась Камила Джорджи. Итальянке организаторы дали 55-й стартовый номер. Поэтому шансы на продолжение борьбы, безусловно, есть.

Александра Саснович померится силами с Ребекой Машаровой. У девушек схожие шансы на выход в следующий круг. Белоруска идет 83-й, а испанка – 94-й. Матчи основной сетки должны начаться в предстоящее воскресенье.