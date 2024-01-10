Сильнейшие шахматисты Беларуси начали выступление на чемпионате страны

В турнире принимают участие по 10 мужчин и женщин из высшей лиги. Мужскую половину представляют известные гроссмейстеры Денис Лазавик, Андрей Горовец, Михаил Никитенко, Алексей Александров, а также участники, которые прошли отбор в первой лиге. В женском турнире будут соревноваться достаточно молодые спортсменки. Самой младшей участнице 13 лет, самой старшей – всего 18. Несмотря на это, среди них есть уже три мастера FIDE – Ксения Зеленцова, Александра Тарасенко и Варвара Полякова.

Игорь Стрелец, главный судья чемпионата:

В женском турнире трудно даже предсказать, кто может победить. Потому что, я полагаю, любая из участниц будет претендовать не только на призовые места, но и на победу. Там турнир более ровный. Женщины пока по общему уровню мастерства уступают мужчинам, хотя они тоже показывают в последнее время – на командном чемпионате России они заняли третье место, на Кубке России тоже третье место в блице и быстрых шахматах. У них еще все впереди, надо просто стремиться к своим целям.

Турнир проходит по круговой системе. Он состоит из девяти туров. По итогам чемпионата будет сформирована национальная команда и выездные составы на предстоящие старты. Продлятся соревнования до 18 января.