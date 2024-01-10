В «Раубичах» начался открытый чемпионат и первенство Беларуси по лыжным гонкам
Новости Беларуси. Первый в новом году и один из самых важных домашних стартов. В спорткомплексе «Раубичи» начался открытый чемпионат и первенство Беларуси по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Награды турнира оспаривают 50 сильнейших спортсменов. Для национальной команды, которая представлена в полном составе, это дополнительная соревновательная практика, а для юниоров – шанс показать себя. Наши спортсмены недавно вернулись из России, где участвовали сразу в нескольких чемпионатах.
Сергей Прокопеня, старший тренер национальной команды Беларуси по резерву:
Мужчины и женщины уже отобраны. Контрольный старт очередной. И уезжают на сбор в Армению. А молодежная команда уже отбирается на первенство России, которое пройдет, по-моему, 20-26 февраля. У нас полнейшее сотрудничество с Россией. Россия является сильнейшей в мире в лыжных гонках. Мы с ними постоянно. В Якутии, Тюмени... У нас общение как со спортсменами, так и с тренерским штабом, мы обмениваемся опытом.
В первый день соревнований прошел спринт в классическом стиле на 1 500 метров. Победителями гонки стали представители национальной команды – Алексей Губенко и Анна Мачехина. Среди юниоров в мужском спринте золото завоевал Роман Огородник, в женском лучший результат показала Виктория Жемкова.
Анна Мачехина, победительница спринтерской гонки чемпионата Беларуси:
Я до этих гонок очень много бегала в России в гонке, поэтому, можно сказать, тренировки и соревнования – это моя подготовка была. Мы выступаем в России, и там очень много соперников, конкурентов.
Алексей Губенко, победитель спринтерской гонки чемпионата Беларуси:
Подготовка прошла успешно. Пока что все хорошо. Мотивация не влияет. Мы бегаем с русскими, а там ребята очень сильные, поэтому конкуренция очень хорошая.
В рамках соревнований также состоятся спринтерские забеги в свободном стиле. В заключительный день чемпионата пройдет масс-старт на 20 километров классикой.