В «Раубичах» начался открытый чемпионат и первенство Беларуси по лыжным гонкам

Новости Беларуси. Первый в новом году и один из самых важных домашних стартов. В спорткомплексе «Раубичи» начался открытый чемпионат и первенство Беларуси по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды турнира оспаривают 50 сильнейших спортсменов. Для национальной команды, которая представлена в полном составе, это дополнительная соревновательная практика, а для юниоров – шанс показать себя. Наши спортсмены недавно вернулись из России, где участвовали сразу в нескольких чемпионатах.

Сергей Прокопеня, старший тренер национальной команды Беларуси по резерву:

Мужчины и женщины уже отобраны. Контрольный старт очередной. И уезжают на сбор в Армению. А молодежная команда уже отбирается на первенство России, которое пройдет, по-моему, 20-26 февраля. У нас полнейшее сотрудничество с Россией. Россия является сильнейшей в мире в лыжных гонках. Мы с ними постоянно. В Якутии, Тюмени... У нас общение как со спортсменами, так и с тренерским штабом, мы обмениваемся опытом. В первый день соревнований прошел спринт в классическом стиле на 1 500 метров. Победителями гонки стали представители национальной команды – Алексей Губенко и Анна Мачехина. Среди юниоров в мужском спринте золото завоевал Роман Огородник, в женском лучший результат показала Виктория Жемкова.

Анна Мачехина, победительница спринтерской гонки чемпионата Беларуси:

Я до этих гонок очень много бегала в России в гонке, поэтому, можно сказать, тренировки и соревнования – это моя подготовка была. Мы выступаем в России, и там очень много соперников, конкурентов.