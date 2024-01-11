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Анна Сола завоевала серебро на женском суперспринте дебютного этапа чемпионата России

11 января 2024 11:59
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Анна Сола стала обладательницей серебра женского суперспринта дебютного этапа чемпионата России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Сола завоевала серебро на женском суперспринте дебютного этапа чемпионата России-1

В квалификации белоруска показала только шестое время. Однако в финале смогла его улучшить. На заключительный огневой рубеж наша прима пришла в ранге лидера. Но две незакрытые мишени заметно осложнили борьбу за золото. На последнем круге Сола смогла сократить отставание, но не более того. У белоруски вторая позиция на пьедестале.

В мужском финале суперспринта пробились три наших спортсмена. Лучшим оказался Дмитрий Лазовский, у него итоговое восьмое место. Иван Тулатин стал 14-м, Степан Данилов – 19-м. В пятницу, 12 января, на чемпионате состоятся командные гонки.

# Биатлон

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