Анна Сола завоевала серебро на женском суперспринте дебютного этапа чемпионата России

В квалификации белоруска показала только шестое время. Однако в финале смогла его улучшить. На заключительный огневой рубеж наша прима пришла в ранге лидера. Но две незакрытые мишени заметно осложнили борьбу за золото. На последнем круге Сола смогла сократить отставание, но не более того. У белоруски вторая позиция на пьедестале.

В мужском финале суперспринта пробились три наших спортсмена. Лучшим оказался Дмитрий Лазовский, у него итоговое восьмое место. Иван Тулатин стал 14-м, Степан Данилов – 19-м. В пятницу, 12 января, на чемпионате состоятся командные гонки.