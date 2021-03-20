Василиса Марзалюк и Ванесса Колодинская завоевали путёвки на Игры в Токио

Новости Беларуси. По итогам второго дня олимпийского квалификационного турнира по борьбе в Будапеште белорусские спортсменки Ванесса Колодинская и Василиса Марзалюк обеспечили себе путевки на Игры в Японию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для завоевания лицензии участницам турнира было необходимо выйти в финалы своих весовых категорий, что и сделали белоруски. Всего на счету нашей сборной по женской борьбе три олимпийских пропуска. Ранее лицензию в Токио завоевала Ирина Курочкина.

Удачно на турнире в Венгрии выступили и мужчины-вольники. Али Шабанов, Александр Гуштын и Денис Хроменков, пару дней назад гарантировавшие себе путевки на Олимпиаду, не остановились на достигнутом и выиграли в решающих поединках награды высшей пробы.