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Василиса Марзалюк и Ванесса Колодинская завоевали путёвки на Игры в Токио

20 марта 2021 21:02
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Новости Беларуси. По итогам второго дня олимпийского квалификационного турнира по борьбе в Будапеште белорусские спортсменки Ванесса Колодинская и Василиса Марзалюк обеспечили себе путевки на Игры в Японию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василиса Марзалюк и Ванесса Колодинская завоевали путёвки на Игры в Токио-1

Для завоевания лицензии участницам турнира было необходимо выйти в финалы своих весовых категорий, что и сделали белоруски. Всего на счету нашей сборной по женской борьбе три олимпийских пропуска. Ранее лицензию в Токио завоевала Ирина Курочкина.

Удачно на турнире в Венгрии выступили и мужчины-вольники. Али Шабанов, Александр Гуштын и Денис Хроменков, пару дней назад гарантировавшие себе путевки на Олимпиаду, не остановились на достигнутом и выиграли в решающих поединках награды высшей пробы.

# Борьба # Ванесса Колодинская # Василиса Марзалюк # Ирина Курочкина # Али Шабанов # Александр Гуштын # Денис Хроменков # Фотофакт

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