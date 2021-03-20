Хоккей. «Металлург» обыграл «Юность» во втором матче полуфинальной серии Кубка Президента

Новости Беларуси. Жлобинский «Металлург» обыграл «Юность» во втором матче полуфинала Кубка Президента и сравнял цифры в серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в поединке открыли минчане. Во второй игре кряду отличился Мингалеев. Но на первый перерыв команды ушли при равном счете: за 15 секунд до конца трети шайбу в ворота «Юности» отправил Михнов.

Во втором периоде действующие чемпионы усилиями Брикуна снова вышли в матче вперед. Но викторию в основное время хозяева не удержали: Михнов перевел поединок в очередной овертайм, в котором сам же и стал главным героем, оформив хет-трик и принеся «волкам» победу.

Теперь команды переезжают в Жлобин, где сыграют в понедельник, 22 марта. А уже днем 21 марта состоится третья игра в противостоянии «Гомеля» и «Шахтера». В этой дуэли счет также равный – 1:1.