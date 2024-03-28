Белорусские биатлонисты завоевали золотые награды чемпионата России

В Тюмени смешанной эстафетой продолжился чемпионат России по биатлону. Команда Беларуси показала высокий уровень готовности и завоевала золотые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Сола захватила лидерство на первом же этапе. На следующем Динара Смольская передала эстафету второй с отставанием в 30 секунд. Прекрасно отработал свой отрезок дистанции Дмитрий Лазовский, он компенсировал отставание и создал хороший задел в 50 секунд. На заключительном этапе Антон Смольский сохранил преимущество и финишировал первым. Таким образом, золото у биатлонистов Беларуси, серебро в активе дружины Новосибирской области, бронза на счету первой команды Ханты-Мансийского федерального округа.

Не столь успешно выступили в одиночной смешанной эстафете два белорусских дуэта. Аделина Сабитова и Никита Лобастов заняли пятое место, а Дарья Кудаева и Степан Данилов расположились на 11-й позиции. Победу в сингл-миксте одержали представители Тюменской области Виктория Сливко и Евгений Гараничев.