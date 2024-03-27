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Волейболисты солигорского «Шахтёра» не смогли пробиться в четвертьфинал российской Суперлиги

27 марта 2024 18:56
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Волейболисты солигорского «Шахтера» не смогли пробиться в четвертьфинал российской Суперлиги. В ответном поединке квалификационного раунда плей-офф «горняки» встречались с «Енисеем» из Красноярска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты солигорского «Шахтёра» не смогли пробиться в четвертьфинал российской Суперлиги-1

Для того чтобы пройти в следующую стадию Суперлиги, белорусской команде необходимо было побеждать со счетом 3:0, либо 3:1, а затем забирать золотой сет. Однако в первых двух партиях «Шахтер» уступил 22:25 и 26:28. «Енисей» повел со счетом 2:0. И надежды на выход в одну четвертую финала команда Виктора Бекши утратила.

Итоговые цифры – 1:3 в пользу «Енисея».

# Волейбол # Виктор Бекша

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