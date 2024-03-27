Белорусы сыграли вничью с командой Мальты в товарищеском матче по футболу

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Мальты в товарищеском матче. Стартовые нули на табло так никто и не сумел размочить. Хозяева нанесли практически втрое больше ударов. При этом в рейтинге выше находятся наши парни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

В первом тайме у нас было очень много потерь мяча, очень много брака. То есть мы утратили нить игры. Я был крайне недоволен. Во втором тайме вернули себе мяч, начали его больше контролировать, выглядели гораздо лучше. С учетом того, что матч товарищеский, я принял решение выпустить ряд игроков на замены. Не могу сказать, что я сильно доволен, но доволен, что смог использовать максимальное количество футболистов в этой встрече.