Белорусы сыграли вничью с командой Мальты в товарищеском матче по футболу
Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Мальты в товарищеском матче. Стартовые нули на табло так никто и не сумел размочить. Хозяева нанесли практически втрое больше ударов. При этом в рейтинге выше находятся наши парни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
В первом тайме у нас было очень много потерь мяча, очень много брака. То есть мы утратили нить игры. Я был крайне недоволен. Во втором тайме вернули себе мяч, начали его больше контролировать, выглядели гораздо лучше. С учетом того, что матч товарищеский, я принял решение выпустить ряд игроков на замены. Не могу сказать, что я сильно доволен, но доволен, что смог использовать максимальное количество футболистов в этой встрече.
Сергей Игнатович, вратарь сборной Беларуси по футболу:
Карлос просит всегда играть в атаку, и мы рассчитывали сегодня победить, играли только на победу. Но изменил немножко перестроение, кто кого встречает, и картинка сразу поменялась, но сегодня было тяжело, Мальта – хороший соперник.
Следующие спарринги нашу дружину ожидают лишь в июне. Это будут поединки с россиянами.