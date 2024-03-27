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Баскетболисты «Минска» одержали первую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ

27 марта 2024 18:53
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Баскетболисты «Минска» провели домашний матч Единой лиги ВТБ против «Астаны», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» одержали первую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ-1

Команда Алексея Суховецкого выиграла первую четверть 21:14. Белорусская дружина лидировала на протяжении второго отрезка игры и завершила первую половину встречи с перевесом в 4 очка – 36:32. Очертания первой победы в сезоне обретали определенные контуры. После третьей четверти баскетболисты «Минска» имели преимущество в 10 очков – 53:43. В драматичной борьбе прошла заключительная четверть, гости практически настигли хозяев, но наши ребята смогли дожать соперника и одержали победу 60:58. Первую викторию в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ!

# Баскетбол # Алексей Суховецкий

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