Баскетболисты «Минска» одержали первую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ

Команда Алексея Суховецкого выиграла первую четверть 21:14. Белорусская дружина лидировала на протяжении второго отрезка игры и завершила первую половину встречи с перевесом в 4 очка – 36:32. Очертания первой победы в сезоне обретали определенные контуры. После третьей четверти баскетболисты «Минска» имели преимущество в 10 очков – 53:43. В драматичной борьбе прошла заключительная четверть, гости практически настигли хозяев, но наши ребята смогли дожать соперника и одержали победу 60:58. Первую викторию в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ!