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Белорусские биатлонисты остались без медалей Всероссийской Спартакиады

10 февраля 2024 16:15
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Белорусские биатлонисты остались без медалей в спринтерской гонке на Всероссийской Спартакиаде, которая проходит в Златоусте Челябинской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские биатлонисты остались без медалей Всероссийской Спартакиады-1

Лучшим из наших парней стал Павел Белько, который на стрельбе из положения лежа отработал чисто, на стойке допустил одну ошибку и в результате показал на финише 10-е время.

Иван Тулатин занял в итоговом протоколе 15-е место, следом расположился Антон Смольский, Максим Воробей стал 18-м, а Дмитрий Лазовский – 24-м. Победу одержал лидер российской сборной Эдуард Латыпов.

Белорусские биатлонисты остались без медалей Всероссийской Спартакиады-4

У женщин лучшее время из белорусок показала Анна Сола. Спортсменка обошлась без промахов на первом огневом рубеже, однако на втором допустила три осечки. Как итог – 13-й результат. Что касается других белорусок, то Дарья Кудаева заняла 27-е место, Ирина Лещенко расположилась вслед за ней, а Елена Кулак стала 33-й. Победу одержала россиянка Анастасия Батманова.

# Биатлон # Анна Сола # Ирина Лещенко # Антон Смольский # Максим Воробей # Дмитрий Лазовский

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