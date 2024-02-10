Белорусские биатлонисты остались без медалей Всероссийской Спартакиады

Белорусские биатлонисты остались без медалей в спринтерской гонке на Всероссийской Спартакиаде, которая проходит в Златоусте Челябинской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшим из наших парней стал Павел Белько, который на стрельбе из положения лежа отработал чисто, на стойке допустил одну ошибку и в результате показал на финише 10-е время.

Иван Тулатин занял в итоговом протоколе 15-е место, следом расположился Антон Смольский, Максим Воробей стал 18-м, а Дмитрий Лазовский – 24-м. Победу одержал лидер российской сборной Эдуард Латыпов.