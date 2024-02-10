Егор Сидоров – второй бомбардир ЗХЛ

Егор Сидоров отличился ассистентским балом в матче Западной хоккейной лиги и помог своему клубу «Саскатун» обыграть «Принс Альберт» с разгромным счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Сидоров отличился ассистентским балом в матче Западной хоккейной лиги и помог своему клубу «Саскатун» обыграть «Принс Альберт» с разгромным счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский форвард заработал ассистентский балл в большинстве, когда на 2-й минуте был открыт счет. Отечественный нападающий также исполнил четыре броска в створ ворот, получил 2 минуты штрафа и завершил поединок с показателем полезности -1. Егор – второй бомбардир команды и занимает второе место в споре снайперов в лиге. В 50 матчах со старта сезона у Сидорова 69 результативных баллов при показателе полезности +13.