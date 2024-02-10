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Три белоруса сыграли в матче юниорской лиги США

10 февраля 2024 16:09
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Три белоруса встретились в матче регулярного чемпионата главной юниорской лиги США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три белоруса сыграли в матче юниорской лиги США-1

«Линкольн» дома взяли верх над «Де-Мойн Бакканирс» – 5:4. У победителей белорусский форвард Герман Яваш отличился заброшенной шайбой на 13-й минуте, когда счет стал 1:1. Он также получил 2 минуты штрафа, исполнил четыре броска и завершил матч с показателем полезности +1.

Белорусский голкипер «Линкольна» Ян Шостак отразил 35 из 39 бросков. У проигравших нападающий Илья Протас поразил ворота соперников на 28-й минуте, а также заработал ассист. В итоге игрок набрал два очка, закончил встречу с показателем полезности +2 и признан третьей звездой поединка. Он второй бомбардир команды.

# Хоккей

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