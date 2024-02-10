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Теннис. Александра Саснович уступила в финале квалификации турнира в Дохе

10 февраля 2024 16:11
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Александра Саснович уступила в финале квалификации теннисного турнира категории 1 000 в Дохе. За путевку в основу белоруска спорила с россиянкой Дианой Шнайдер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович уступила в финале квалификации турнира в Дохе-1

Оппонентка сейчас находится в хорошей форме, это ощущалось и по ходу матча. Александра не смогла навязать борьбу и уступила – 1:6; 2:6. В основной сетке сыграет еще одна белоруска, Виктория Азаренко, ее соперница определится позднее.

# Теннис # Александра Саснович # Виктория Азаренко

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