Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости

Дистанционно в стране работают 37 тысяч человек – это менее 1 % от числа занятых в экономике. Среди них мужчины и женщины представлены в равной степени. Большинство – городские жители со средним возрастом 35 лет. В 80 % случаев такие работники имеют высшее образование, а половина из них занята в IT-сфере. Кроме того, Белстат провел подсчет людей, использующих цифровые платформы для заработка.

Белстат впервые подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Бондаренко, начальник главного управления статистики труда Национального статистического комитета Беларуси:

В Республике Беларусь около 24 тысяч человек использовали цифровые платформы для поиска клиентов и выполнения заказов. Это 0,5 % от числа занятых в экономике. Большинство – это мужчины? 63%, в основном жители города – 93 %.

По уровню образования 46 % имеют высшее образование, по 24 % – среднее специальное и профессионально-техническое образование, а 6 % – общее среднее. Средний возраст платформенных работников – 37 лет.