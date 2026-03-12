Прямой эфир

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости

12 марта 2026 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белстат впервые подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дистанционно в стране работают 37 тысяч человек – это менее 1 % от числа занятых в экономике. Среди них мужчины и женщины представлены в равной степени. Большинство – городские жители со средним возрастом 35 лет. В 80 % случаев такие работники имеют высшее образование, а половина из них занята в IT-сфере. Кроме того, Белстат провел подсчет людей, использующих цифровые платформы для заработка. 

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости-2

Ирина Бондаренко, начальник главного управления статистики труда Национального статистического комитета Беларуси:
В Республике Беларусь около 24 тысяч человек использовали цифровые платформы для поиска клиентов и выполнения заказов. Это 0,5 % от числа занятых в экономике. Большинство – это мужчины? 63%, в основном жители города – 93 %.

По уровню образования 46 % имеют высшее образование, по 24 % – среднее специальное и профессионально-техническое образование, а 6 % – общее среднее. Средний возраст платформенных работников – 37 лет.

Сбор данных о платформенной занятости будет проводиться ежегодно.

# Ирина Бондаренко # Занятость в Беларуси # Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Генеральная прокуратура выявила реабилитацию нацизма в «просветительских лекциях» уроженки Минска
12 марта 2026 06:59

Генеральная прокуратура выявила реабилитацию нацизма в «просветительских лекциях» уроженки Минска

В 2026 году основную часть средств инвестпрограммы Минской области направят на жилье и соцобъекты
12 марта 2026 06:56

В 2026 году основную часть средств инвестпрограммы Минской области направят на жилье и соцобъекты

Какие процедуры нельзя проводить весной и летом – рассказала врач-косметолог
12 марта 2026 06:19

Какие процедуры нельзя проводить весной и летом – рассказала врач-косметолог