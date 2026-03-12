От веломаршрута до гончарного дела! Гражданские инициативы в Витебской области набирают обороты

Веломаршрут, смотровая вышка на болоте – конкурс гражданских инициатив в Витебской области набирает обороты. В 2025 году успешно реализовали свыше 10 проектов, а в этом на участие уже заявлено 80, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициативы охватывают разные сферы жизни, лидирует благоустройство. Так, благодаря жителям Сенненского района в деревне Заветное появился родник, а парковые зоны обновились в Городке, Лепельском и Оршанском районах. В Толочине совместными усилиями властей и горожан оборудовали спортивную площадку с тренажерами и закупили велосипеды. Теперь туристы могут изучать достопримечательности района во время велопрогулок. В планах – приобрести квадроциклы и расширить географию маршрутов, включив в них Шарковщинский район, где по инициативе местного мастера развивается гончарное дело. Также в числе интересных проектов – смотровая вышка для туристов в Шумилино.

Анна Кулик, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства,жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома:

Осуществляется у нас велопрокат на нашей тропе здоровья, где проходят различные и соревнования, и детский отдых. Рядом у нас находится база конной школы, и все вместе дает большой размах для семейного отдыха.