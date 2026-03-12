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От веломаршрута до гончарного дела! Гражданские инициативы в Витебской области набирают обороты

12 марта 2026 07:26
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Веломаршрут, смотровая вышка на болоте – конкурс гражданских инициатив в Витебской области набирает обороты. В 2025 году успешно реализовали свыше 10 проектов, а в этом на участие уже заявлено 80, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От веломаршрута до гончарного дела! Гражданские инициативы в Витебской области набирают обороты-2

Инициативы охватывают разные сферы жизни, лидирует благоустройство. Так, благодаря жителям Сенненского района в деревне Заветное появился родник, а парковые зоны обновились в Городке, Лепельском и Оршанском районах. В Толочине совместными усилиями властей и горожан оборудовали спортивную площадку с тренажерами и закупили велосипеды. Теперь туристы могут изучать достопримечательности района во время велопрогулок. 

В планах – приобрести квадроциклы и расширить географию маршрутов, включив в них Шарковщинский район, где по инициативе местного мастера развивается гончарное дело. Также в числе интересных проектов – смотровая вышка для туристов в Шумилино.

От веломаршрута до гончарного дела! Гражданские инициативы в Витебской области набирают обороты-4

Анна Кулик, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства,жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома:
Осуществляется у нас велопрокат на нашей тропе здоровья, где проходят различные и соревнования, и детский отдых. Рядом у нас находится база конной школы, и все вместе дает большой размах для семейного отдыха. 

От веломаршрута до гончарного дела! Гражданские инициативы в Витебской области набирают обороты-6

Сергей Римденок, народный мастер Беларуси, заведующий Домом гончара агрогородка Германовичи:
Мой проект был реализован для того, чтобы развиваться, популяризировать гончарство, чтобы каждый человек, приезжающий к нам, мог свободно поработать на гончарном круге и также куда-нибудь вывезти гончарный круг, чтобы люди, даже с ограниченными возможностями, могли заниматься этим делом.

В 2026 году конкурс пройдет в третий раз. И растет не только инициативность граждан, но и финансирование. Из республиканского и областного бюджетов выделят по 250 тысяч рублей на проекты.

# Анна Кулик

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