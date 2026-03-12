В Беларуси в 2026 году планируют капитально отремонтировать почти 3 млн кв. м. жилья
В Беларуси в 2026 году планируют капитально отремонтировать почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Речь идет не просто о строительных работах – это обновление домов, в которых живут сотни тысяч семей, и поддержание качества всего жилищного фонда страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На период до 2030 года поставлена задача обновить не менее 14 миллионов «квадратов». Это значит, что каждый десятый квадратный метр эксплуатируемого жилфонда должен пройти капитальный ремонт.
Финансирование формируется из местных бюджетов и взносов граждан. Такой подход позволяет распределять нагрузку и поддерживать стабильный темп работ. Система планирования ремонта выстроена заранее, на основе технического обследования составляются пятилетние программы, из которых формируются годовые графики. Это позволяет учитывать состояние каждого конкретного дома и не допускать накопления проблем.
Что касается сверхнормативных объектов, зафиксированных на начало 2025 года, в работе остаются 45 домов. При этом задержки, как подчеркивают специалисты, не носят критического характера. Чаще всего они связаны с бытовыми причинами: отсутствием доступа в квартиры, корректировкой проектов, повторной экспертизой или дополнительными работами.
В 2026 году основную часть средств инвестпрограммы Минской области направят на жилье и соцобъекты.