В Беларуси в 2026 году планируют капитально отремонтировать почти 3 млн кв. м. жилья

В Беларуси в 2026 году планируют капитально отремонтировать почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Речь идет не просто о строительных работах – это обновление домов, в которых живут сотни тысяч семей, и поддержание качества всего жилищного фонда страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На период до 2030 года поставлена задача обновить не менее 14 миллионов «квадратов». Это значит, что каждый десятый квадратный метр эксплуатируемого жилфонда должен пройти капитальный ремонт.