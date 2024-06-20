Сборная Германии стала первым участником плей-офф Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу известен первый участник 1/8 финала. Это сборная Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева старта во втором противостоянии взяли верх над венграми – 2:0. Учитывая стартовую викторию над шотландцами (5:1), бундестим не опустится ниже второго проходного места в квартете. Оставшийся поединок не имеет большого значения.