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Сборная Германии стала первым участником плей-офф Евро-2024

20 июня 2024 12:05
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На чемпионате Европы по футболу известен первый участник 1/8 финала. Это сборная Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Германии стала первым участником плей-офф Евро-2024-1

Хозяева старта во втором противостоянии взяли верх над венграми – 2:0. Учитывая стартовую викторию над шотландцами (5:1), бундестим не опустится ниже второго проходного места в квартете. Оставшийся поединок не имеет большого значения.

А завершали игровой вечер шотландцы и швейцарцы. Соперники подписали результативный мир – 1:1.

# Футбол

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