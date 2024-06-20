Белорусы на Играх БРИКС завоевали 134 медали

Белорусские атлеты продолжают успешное выступление на Играх БРИКС. После очередного соревновательного дня в общей копилке 134 награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне соотечественники 28 раз поднимались на пьедестал. Сегодня, 20 июня, медальные успехи точно продолжатся. В борьбе четверо спортсменов в финалах. Это гарантирует минимум серебро. Насыщенный день у пловцов. Они в вечерней сессии разыграют 12 комплектов. Также будем переживать за гребцов.