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Белорусы на Играх БРИКС завоевали 134 медали

20 июня 2024 12:03
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Белорусские атлеты продолжают успешное выступление на Играх БРИКС. После очередного соревновательного дня в общей копилке 134 награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы на Играх БРИКС завоевали 134 медали -1

Накануне соотечественники 28 раз поднимались на пьедестал. Сегодня, 20 июня, медальные успехи точно продолжатся. В борьбе четверо спортсменов в финалах. Это гарантирует минимум серебро. Насыщенный день у пловцов. Они в вечерней сессии разыграют 12 комплектов. Также будем переживать за гребцов.

# Спортивные соревнования

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