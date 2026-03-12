В 2026 году основную часть средств инвестпрограммы Минской области направят на жилье и соцобъекты

Нужное людям. В 2026 году основная часть средств инвестпрограммы Минской области, около 470 миллионов рублей, будет направлена на строительство жилья и социальных объектов. В регионе запланировано возведение свыше 4 300 квартир, из них более половины предназначены для состоящих на учете нуждающихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Марьиной Горке строят 60-квартирный дом для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы: дом возведут по технологии Солигорского ДСК.

Владимир Курлович, директор управления капитального строительства Пуховичского района:

В 2026 году запланировано в Пуховичском районе провести строительство пяти многоквартирных жилых домов. Это два многоквартирных жилых дома, 60 и 40 квартир, в городе Марьина Горка. В агрогородке Блонь – 40-квартирный жилой дом. В агрогородке Блужа строится 8-квартирный жилой дом для работников сельхозпредприятия. И в ближайшее время начнется строительство 60-квартирного жилого дома в поселке Марьино.

За 2025 год в Пуховичском районе ввели в эксплуатацию около 64 тысяч квадратных метров жилья, из которых примерно 52 тысячи – индивидуальное строительство. Значительную долю среди многоквартирных домов составило арендное жилье, а 75 квартир передали многодетным семьям.