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Генеральная прокуратура выявила реабилитацию нацизма в «просветительских лекциях» уроженки Минска

12 марта 2026 06:59
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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом стали видеоролики на YouTube, которые размещала 39-летняя уроженка Минска, сейчас проживающая за пределами страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура выявила реабилитацию нацизма в «просветительских лекциях» уроженки Минска-2

По данным ведомства, во время мониторинга интернет-ресурсов специалисты выявили серию «просветительских лекций» о событиях Великой Отечественной войны. В этих материалах автор допускала «произвольную интерпретацию» исторических фактов и систематически распространяла искажения, затрагивающие историю Беларуси периода оккупации.

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Генеральная прокуратура выявила реабилитацию нацизма в «просветительских лекциях» уроженки Минска-4

Дмитрий Брылев, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Беларуси:
Подобные лекции создавались в целях реабилитации нацизма, предназначались для распространения и свободного просмотра, в том числе на территории Беларуси. В некоторых видеозаписях подозреваемая героизировала нацистских преступников и их пособников. Преднамеренно прославляла их и совершенные ими преступления против мирного населения БССР. В частности, она восхваляла генерального комиссара генерального округа «Белорутения» Вильгельма Кубе, который пропагандировал идеи полного уничтожения еврейского населения и который напрямую ответственен за гибель не менее 50 тысяч человек в 1942 году в Минском гетто.

Уголовное дело возбуждено за умышленные действия по реабилитации нацизма. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета для проведения предварительного расследования.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Дмитрий Брылев # Великая Отечественная война

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