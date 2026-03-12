Генеральная прокуратура выявила реабилитацию нацизма в «просветительских лекциях» уроженки Минска

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом стали видеоролики на YouTube, которые размещала 39-летняя уроженка Минска, сейчас проживающая за пределами страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси.

По данным ведомства, во время мониторинга интернет-ресурсов специалисты выявили серию «просветительских лекций» о событиях Великой Отечественной войны. В этих материалах автор допускала «произвольную интерпретацию» исторических фактов и систематически распространяла искажения, затрагивающие историю Беларуси периода оккупации.

Дмитрий Брылев, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Беларуси:

Подобные лекции создавались в целях реабилитации нацизма, предназначались для распространения и свободного просмотра, в том числе на территории Беларуси. В некоторых видеозаписях подозреваемая героизировала нацистских преступников и их пособников. Преднамеренно прославляла их и совершенные ими преступления против мирного населения БССР. В частности, она восхваляла генерального комиссара генерального округа «Белорутения» Вильгельма Кубе, который пропагандировал идеи полного уничтожения еврейского населения и который напрямую ответственен за гибель не менее 50 тысяч человек в 1942 году в Минском гетто.

Уголовное дело возбуждено за умышленные действия по реабилитации нацизма. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета для проведения предварительного расследования.