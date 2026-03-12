Какие процедуры нельзя проводить весной и летом – рассказала врач-косметолог

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

С наступлением весны многие из нас активно начинают заниматься уходом за кожей, рассчитывая на то, что весной и летом будут выглядеть моложе и красивее. Но следует помнить, что некоторые косметологические процедуры таят в себе опасность – могут навредить вашей коже.

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К ним относятся процедуры, которые повреждают кожный покров. Они оказывают прекрасное омолаживающее, улучшающее качество кожи действие. Но если такие процедуры делать в период высокой солнечной активности, вместо красоты можно получить гиперпигментацию и долго незаживающие повреждения кожи. К таким процедурам относятся лазерная шлифовка, срединный пилинг. Инъекционные процедуры, которые сопровождаются большим количеством вколов и большим количеством синяков, если ваша кожа склонна к синякам. Такие процедуры лучше проводить в осенне-зимний период. На летний период оставить процедуры, которые не повреждают кожный покров и не способны вызвать у вас ухудшение в виде гиперпигментации, повреждений и рубцов.