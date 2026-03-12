Более 630 тыс. человек трудоустроили в Беларуси за 5 лет при содействии государства

За последние пять лет в Беларуси при содействии государства трудоустроили более 630 тысяч человек. Такие итоги реализации государственных программ за минувшую пятилетку подвели в Министерстве экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная поддержка охватила разные категории граждан и включала целый комплекс мер. В частности, около 13,5 тысячи безработных прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Это позволило им обрести востребованные навыки и успешно выйти на рынок труда. Дополнительно около 5 тысяч человек получили субсидии на открытие собственного дела: такая мера стимулировала развитие малого и среднего предпринимательства и помогла людям реализовать бизнес-идеи.

Особого внимания заслуживает программа поддержки семей, переезжающих на новое место жительства ради трудоустройства: более 500 семей получили помощь в релокации. Это способствовало равномерному распределению трудовых ресурсов по регионам и помогло решить кадровые вопросы в районах с дефицитом специалистов.