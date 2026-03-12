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Более 630 тыс. человек трудоустроили в Беларуси за 5 лет при содействии государства

12 марта 2026 06:05
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За последние пять лет в Беларуси при содействии государства трудоустроили более 630 тысяч человек. Такие итоги реализации государственных программ за минувшую пятилетку подвели в Министерстве экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 630 тыс. человек трудоустроили в Беларуси за 5 лет при содействии государства-2

Масштабная поддержка охватила разные категории граждан и включала целый комплекс мер. В частности, около 13,5 тысячи безработных прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Это позволило им обрести востребованные навыки и успешно выйти на рынок труда. Дополнительно около 5 тысяч человек получили субсидии на открытие собственного дела: такая мера стимулировала развитие малого и среднего предпринимательства и помогла людям реализовать бизнес-идеи. 

Особого внимания заслуживает программа поддержки семей, переезжающих на новое место жительства ради трудоустройства: более 500 семей получили помощь в релокации. Это способствовало равномерному распределению трудовых ресурсов по регионам и помогло решить кадровые вопросы в районах с дефицитом специалистов. 

Более 630 тыс. человек трудоустроили в Беларуси за 5 лет при содействии государства-4

Комплексный подход государства к вопросам занятости не только снизил уровень безработицы, но и повысил профессиональную мобильность населения, укрепив тем самым экономику страны в целом.

# Трудоустройство # Министерство экономики Республики Беларусь

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