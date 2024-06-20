Сборная Беларуси по футболу опустилась на 2 позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА. Обновление состоялось сегодня, 20 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отныне подопечные Карлоса Алоса занимают 98-ю позицию. За прошедшее время было сыграно два спарринга, в которых соотечественники потерпели два болезненных поражения от представителей России и Израиля.

Отметим, в первой десятке глобальных изменений не произошло. Лучшей дружиной считается Аргентина. Далее располагаются французы и бельгийцы.