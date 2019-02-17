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Белоруска Ольга Мазурёнок выиграла марафон в Гонконге с рекордом трассы

17 февраля 2019 13:30
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Новости Беларуси. Белорусская бегунья Ольга Мазурёнок прибежала первой на марафоне в Гонконге. Спортсменка финишировала с новым рекордом трассы – 2 часа 26 минут 13 секунд.  

Второй дистанцию преодолела Еунси Кебичи Чумбу из Бахрейна, спортсменка отстала от победительницы на 3 минуты 48 секунд. Бронзовую награду завоевала эфиопка Джемила Вортеса Шур (+5.53).  

Ольга Мазурёнок: Основная моя мечта – это медаль на Олимпийских играх  

Предыдущий рекорд трассы был 2:29:37, его установила Гулуме Толлеса из Эфиопии. Ольге удалось превзойти этот результат. Кроме того, в Гонконге европейки не побеждали с 2004 года.  

До этого марафона в последний раз Мазурёнок выступала на ЧЕ в Берлине, где тоже смогла победить.  

Белоруска Ольга Мазурёнок выиграла марафон в Гонконге с рекордом трассы-1

Фото: Белорусская федерация лёгкой атлетики  

«У меня было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться. Всё было так задумано, без спешки. Я провела два продуктивных длинных сбора в Кении и Южной Африке, поэтому форма моя была очень хорошей», – приводит слова спортсменки БФЛА.  

Ольга упомянула, что трасса в Гонконге считается одной из сложнейших, поскольку приходится бежать то в гору, то с горы. В этот раз дополнительным препятствием стал сильный ветер.  

«Уверена, что если бы я бежала по другой трассе, то смогла бы установить свой личный рекорд. Я выбрала именно этот марафон для того, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в Катаре. Очень хочу, думаю, что так и будет, чтобы пик моей формы подошёл именно к Дохе», – добавила белоруска.  

Зимой 2019 года несколько белорусов были удостоены специальной премии «Белорусский спортивный Олимп».  

В их число вошла Ольга Мазурёнок – подробнее здесь.  

# Легкая атлетика # Ольга Мазурёнок

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