Белоруска Ольга Мазурёнок выиграла марафон в Гонконге с рекордом трассы

До этого марафона в последний раз Мазурёнок выступала на ЧЕ в Берлине, где тоже смогла победить.

Предыдущий рекорд трассы был 2:29:37, его установила Гулуме Толлеса из Эфиопии. Ольге удалось превзойти этот результат. Кроме того, в Гонконге европейки не побеждали с 2004 года.

Второй дистанцию преодолела Еунси Кебичи Чумбу из Бахрейна, спортсменка отстала от победительницы на 3 минуты 48 секунд. Бронзовую награду завоевала эфиопка Джемила Вортеса Шур (+5.53).

«У меня было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться. Всё было так задумано, без спешки. Я провела два продуктивных длинных сбора в Кении и Южной Африке, поэтому форма моя была очень хорошей», – приводит слова спортсменки БФЛА.

Ольга упомянула, что трасса в Гонконге считается одной из сложнейших, поскольку приходится бежать то в гору, то с горы. В этот раз дополнительным препятствием стал сильный ветер.

«Уверена, что если бы я бежала по другой трассе, то смогла бы установить свой личный рекорд. Я выбрала именно этот марафон для того, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в Катаре. Очень хочу, думаю, что так и будет, чтобы пик моей формы подошёл именно к Дохе», – добавила белоруска.

Зимой 2019 года несколько белорусов были удостоены специальной премии «Белорусский спортивный Олимп».