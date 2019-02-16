В турнире по сквошу в Минске участвуют спортсмены из 17 стран, в том числе из ТОП-100 мирового рейтинга

Новости Беларуси. Международный турнир по сквошу в Минске набирает обороты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Состязания стартовали в14 февраля поединками среди профессионалов, а накануне в дело включились участники любительских категорий.

В третьем по счету минском турнире сражаются спортсмены из 17 стран, в том числе и представители ТОП-100 мирового рейтинга. Беларусь представляли получившие уайлд-кард лидеры сборной Богдан Литвинов и Дмитрий Санкович. Правда, оба завершили выступление, уступив представителям сильнейших мировых школ. Призеры турнира определятся 17 февраля.

Нынешний старт является рейтинговым, победители получат 100 балов в личную копилку. Призовой фонд состязаний – 5 тысяч долларов.