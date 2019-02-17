Александра Романовская взяла золото на этапе КМ по фристайлу в Москве

Новости Беларуси. 22-летняя белорусская фристайлистка одержала победу на этапе Кубка мира в лыжной акробатике в Москве.

Спортсменка едва не вылетела в самом начале, заняв в квалификации последнее место в дюжине сильнейших, которые смогли продолжить участие. Девушка набрала 77,80 балла.

В финале Романовская выступила значительно лучше, набрав 90,15 балла и заняв второе место. Первой в финале стала австралийка Лаура Пил с 97,99 баллами.

В суперфинале Александра показала свой максимум и со значительным отрывом взяла первое место – 105,93 балла. Серебро досталось Лауре (97,64 балла), бронзовую медаль завоевала китаянка Сю Ментао (89,88 балла).

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