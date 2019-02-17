Александра Романовская взяла золото на этапе КМ по фристайлу в Москве

Новости Беларуси. 22-летняя белорусская фристайлистка одержала победу на этапе Кубка мира в лыжной акробатике в Москве.
Спортсменка едва не вылетела в самом начале, заняв в квалификации последнее место в дюжине сильнейших, которые смогли продолжить участие. Девушка набрала 77,80 балла.
В финале Романовская выступила значительно лучше, набрав 90,15 балла и заняв второе место. Первой в финале стала австралийка Лаура Пил с 97,99 баллами.
В суперфинале Александра показала свой максимум и со значительным отрывом взяла первое место – 105,93 балла. Серебро досталось Лауре (97,64 балла), бронзовую медаль завоевала китаянка Сю Ментао (89,88 балла).
«Наш золотой фристайл». Домрачева поздравила Романовскую с победой на ЧМ
Фото: twitter.com/FISfreestyle
В соревновании среди мужчин из белорусов лучшим оказался 34-летний Антон Кушнир. В квалификации спортсмен занял 11 место (98,53 балла), в финале с 103,54 баллами занял восьмое место, не попав в суперфинал, куда проходит шестёрка лучших.
Лучший результат в мужском состязании показал Станислав Никитин с 128,96 баллами, на втором месте китаец Ван Синди (123,08 балла), бронзовую награду получил швейцарец Ноа Рот (119,91 балла).
Напомним, что в ночь на 7 февраля Романовская стала победительницей ЧМ в Дир-Вэлли. И, похоже, спортсменка поймала волну.
После этой победы Александра дала большое интервью программе «Неделя спорта» на СТВ.
«Бывает такое, что на соревнованиях эмоции верх берут» (подробнее здесь).