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Александра Романовская взяла золото на этапе КМ по фристайлу в Москве

17 февраля 2019 06:59
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Новости Беларуси. 22-летняя белорусская фристайлистка одержала победу на этапе Кубка мира в лыжной акробатике в Москве.  

Спортсменка едва не вылетела в самом начале, заняв в квалификации последнее место в дюжине сильнейших, которые смогли продолжить участие. Девушка набрала 77,80 балла.  

В финале Романовская выступила значительно лучше, набрав 90,15 балла и заняв второе место. Первой в финале стала австралийка Лаура Пил с 97,99 баллами.  

В суперфинале Александра показала свой максимум и со значительным отрывом взяла первое место – 105,93 балла. Серебро досталось Лауре (97,64 балла), бронзовую медаль завоевала китаянка Сю Ментао (89,88 балла).  

«Наш золотой фристайл». Домрачева поздравила Романовскую с победой на ЧМ  

Александра Романовская взяла золото на этапе КМ по фристайлу в Москве-1

Фото: twitter.com/FISfreestyle  

В соревновании среди мужчин из белорусов лучшим оказался 34-летний Антон Кушнир. В квалификации спортсмен занял 11 место (98,53 балла), в финале с 103,54 баллами занял восьмое место, не попав в суперфинал, куда проходит шестёрка лучших.  

Лучший результат в мужском состязании показал Станислав Никитин с 128,96 баллами, на втором месте китаец Ван Синди (123,08 балла), бронзовую награду получил швейцарец Ноа Рот (119,91 балла).  

Напомним, что в ночь на 7 февраля Романовская стала победительницей ЧМ в Дир-Вэлли. И, похоже, спортсменка поймала волну.  

После этой победы Александра дала большое интервью программе «Неделя спорта» на СТВ.  

«Бывает такое, что на соревнованиях эмоции верх берут» (подробнее здесь).  

# Фристайл # Александра Романовская # Антон Кушнир

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