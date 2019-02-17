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Саснович победила в первом круге турнира в Дубае, всухую проиграв первый сет

17 февраля 2019 11:35
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Новости Беларуси. Александра Саснович одержала волевую победу в первом круге турнира в Дубае.  

Противницей белоруски (33 WTA) была россиянка Екатерина Макарова (66 WTA). Трёхсетовый поединок затянулся на 2 часа 23 минуты.  

После полностью проигрышного первого сета казалось, что всё потеряно. Александра играла неплохо, но у неё не получилось взять ни единого гейма у противницы. Во втором сете Саснович взяла свой первый гейм, размочив счёт на 1:2. Затем очередной провал и результат уже 1:4.  

И вот после этого уже началась настоящая игра белоруски. Теннисистка начала отыгрывать очки одно за другим. Тут россиянка забеспокоилась и стала играть осторожнее, что оказалось на руку Александре. Второй сет завершился со счётом 7:5 в пользу Саснович.  

Саснович победила в первом круге турнира в Дубае, всухую проиграв первый сет -1

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich  

В третьем сете Макарова попыталась быстро дожать противницу и взяла два гейма. Однако белоруска быстро собралась и вновь перехватила инициативу. Александра завершила партию победным счётом 6:4.  

Итого – 0:6, 7:5, 6:4.  

Во втором круге Саснович встретится с теннисисткой из Тайваня Се Шувэй, которой ранее проиграла на турнире в Дохе.  

# Теннис # Александра Саснович # Екатерина Макарова

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