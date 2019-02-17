Саснович победила в первом круге турнира в Дубае, всухую проиграв первый сет

Новости Беларуси. Александра Саснович одержала волевую победу в первом круге турнира в Дубае.

Противницей белоруски (33 WTA) была россиянка Екатерина Макарова (66 WTA). Трёхсетовый поединок затянулся на 2 часа 23 минуты.

После полностью проигрышного первого сета казалось, что всё потеряно. Александра играла неплохо, но у неё не получилось взять ни единого гейма у противницы. Во втором сете Саснович взяла свой первый гейм, размочив счёт на 1:2. Затем очередной провал и результат уже 1:4.

И вот после этого уже началась настоящая игра белоруски. Теннисистка начала отыгрывать очки одно за другим. Тут россиянка забеспокоилась и стала играть осторожнее, что оказалось на руку Александре. Второй сет завершился со счётом 7:5 в пользу Саснович.