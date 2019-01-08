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Мазурёнок, Барановская и Герстен награждены премией «Белорусский спортивный Олимп»

08 января 2019 11:41
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Новости Беларуси. Указом Президента ряд белорусов удостоены специальной премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мазурёнок, Барановская и Герстен награждены премией «Белорусский спортивный Олимп»-1

Ее лауреатами стали спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Ольга Мазуренок; старший тренер-преподаватель отделения прыжков на батуте Гродненской детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3 Ирина Барановская; и наш коллега Борис Герстен – заместитель заведующего отделом спортивного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал».

# Госнаграды # общество # Ольга Мазурёнок # Ирина Барановская # Борис Герстен # Фотофакт

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