Мазурёнок, Барановская и Герстен награждены премией «Белорусский спортивный Олимп»

Новости Беларуси. Указом Президента ряд белорусов удостоены специальной премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Указом Президента ряд белорусов удостоены специальной премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее лауреатами стали спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Ольга Мазуренок; старший тренер-преподаватель отделения прыжков на батуте Гродненской детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3 Ирина Барановская; и наш коллега Борис Герстен – заместитель заведующего отделом спортивного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал».