Белоруска Кристина Дмитрук обыграла польку из топ-100 на теннисном турнире в Польше

Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории 250 в Вашингтоне. В стартовом поединке ей противостояла украинка Даяна Ястремская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в США. Читать здесь. Еще одному белорусу на турнире, Илье Ивашко, американский корт был не так благосклонен. Он не сумел преодолеть стартовый барьер и уступил Себастьяну Корде.