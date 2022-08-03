Белоруска Кристина Дмитрук обыграла польку из топ-100 на теннисном турнире в Польше

Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории 250 в Вашингтоне. В стартовом поединке ей противостояла украинка Даяна Ястремская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории 250 в Вашингтоне. В стартовом поединке ей противостояла украинка Даяна Ястремская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в США. Читать здесь.
Еще одному белорусу на турнире, Илье Ивашко, американский корт был не так благосклонен. Он не сумел преодолеть стартовый барьер и уступил Себастьяну Корде.
При этом порадовало подрастающее поколение. Во втором раунде турнира ITF в Польше Кристина Дмитрук, 426-я строчка рейтинга, одержала первую победу в карьере над игроком топ-100. Белоруска обыграла польку Магдалену Френх, которая находится на 82-й позиции.