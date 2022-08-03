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Белоруска Кристина Дмитрук обыграла польку из топ-100 на теннисном турнире в Польше

03 августа 2022 19:51
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Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории 250 в Вашингтоне. В стартовом поединке ей противостояла украинка Даяна Ястремская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Кристина Дмитрук обыграла польку из топ-100 на теннисном турнире в Польше-1

Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в США. Читать здесь.

Еще одному белорусу на турнире, Илье Ивашко, американский корт был не так благосклонен. Он не сумел преодолеть стартовый барьер и уступил Себастьяну Корде.

Белоруска Кристина Дмитрук обыграла польку из топ-100 на теннисном турнире в Польше-4

При этом порадовало подрастающее поколение. Во втором раунде турнира ITF в Польше Кристина Дмитрук, 426-я строчка рейтинга, одержала первую победу в карьере над игроком топ-100. Белоруска обыграла польку Магдалену Френх, которая находится на 82-й позиции.

# Теннис # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Кристина Дмитрук # Магдалена Френх # Даяна Ястремская # Фотофакт

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