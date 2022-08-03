Теннис. Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в США

Соперницей нашей спортсменки по 1/16 финала стала украинка Даяна Ястремская, 77-я ракетка мира. Азаренко без проблем прошла оппонентку и в двух сетах была сильнее – 6:4, 6:0. В матче за выход в четвертьфинал Виктория Азаренко встретится с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой. А вот на старте мужского турнира в американской столице белорус Илья Ивашко уступил в двух партиях хозяину кортов Себастьяну Корде – 4:6, 6:7.