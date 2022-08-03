Белоруски Прокопенко и Просенцова завоевали серебро и бронзу на Кубке Павла Леднёва в Москве

В Москве завершился финальный этап Кубка Павла Леднева. В среду, 3 августа, белорусские спортсменки взяли две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Прокопенко стала вице-чемпионкой турнира. Отметим, в плавании, верховой езде и фехтовании белоруска финишировала за пределами топ-10. Однако в кроссе со стрельбой ей удалось показать первый результат. Это помогло Анастасии существенно подняться в итоговой таблице.