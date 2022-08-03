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Белоруски Прокопенко и Просенцова завоевали серебро и бронзу на Кубке Павла Леднёва в Москве

03 августа 2022 18:38
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В Москве завершился финальный этап Кубка Павла Леднева. В среду, 3 августа, белорусские спортсменки взяли две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски Прокопенко и Просенцова завоевали серебро и бронзу на Кубке Павла Леднёва в Москве-1

Анастасия Прокопенко стала вице-чемпионкой турнира. Отметим, в плавании, верховой езде и фехтовании белоруска финишировала за пределами топ-10. Однако в кроссе со стрельбой ей удалось показать первый результат. Это помогло Анастасии существенно подняться в итоговой таблице.

Белоруски Прокопенко и Просенцова завоевали серебро и бронзу на Кубке Павла Леднёва в Москве-4

Бронзовым призером соревнований стала еще одна белоруска Ирина Просенцова. Двукратная победительница этапов Ольга Силкина в этот раз не сумела подняться на пьедестал и замкнула топ-5.

# Спортивные соревнования # Анастасия Прокопенко # Ирина Просенцова # Ольга Силкина # Фотофакт

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