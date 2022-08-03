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Хоккеисты минского «Динамо» разгромно уступили питерскому СКА

03 августа 2022 19:08
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Минское «Динамо» с поражения стартовало на международном хоккейном турнире в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» разгромно уступили питерскому СКА-1

«Зубры» разгромно уступили питерскому СКА – 1:4. Счет открыли «динамовцы». Во втором периоде отличился Степан Звягин. Но дальше «армейцы» четыре раза поразили ворота подопечных Вудкрофта.

Следующий матч на турнире минчане проведут 4 августа. В соперниках команда нового формата – сборная России, составленная из хоккеистов до 25 лет. Стартовое вбрасывание состоится в 12:00.

# Хоккей # Степан Звягин # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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