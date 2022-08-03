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Замминистра спорта и туризма о шахматном турнире «Минск-2022»: это визитная карточка страны

03 августа 2022 19:46
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Новости Беларуси. Наша столица принимает международный турнир по шахматам «Минск-2022». За награды поспорят спортсмены из 7 стран – 155 шахматистов, в числе которых 7 гроссмейстеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Замминистра спорта и туризма о шахматном турнире «Минск-2022»: это визитная карточка страны-1

В стартовых протоколах значится и молодежь. Самому юному участнику 8 лет, а вот самый возрастной – 1938 года рождения. Беларусь представляют сильнейшие спортсмены – все члены национальной команды. Состязания проходят по швейцарской системе. Контрольное время – полтора часа на 40 ходов. Всего 9 туров, победитель определится 11 августа.

Замминистра спорта и туризма о шахматном турнире «Минск-2022»: это визитная карточка страны-4

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Шахматы популярны как во всем мире, так и в Республике Беларусь. И возможность соревноваться с сильнейшими шахматистами мира – это всегда престижно, интересно. В турнире участвуют 7 стран, одни из ведущих шахматистов мира. И, безусловно, это сближает, это обогащает опыт спортивный, профессиональный, это визитная карточка страны.

Замминистра спорта и туризма о шахматном турнире «Минск-2022»: это визитная карточка страны-7

Отметим, что данный турнир имеет призовой фонд 26 тысяч белорусских рублей, победитель получит 7 500, также будут отмечены первые 8 лучших. Организаторы учредили специальные призы – для женщин, ветеранов и юношей до 18 лет.

# Шахматы # Александр Барауля # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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