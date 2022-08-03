Замминистра спорта и туризма о шахматном турнире «Минск-2022»: это визитная карточка страны

Новости Беларуси. Наша столица принимает международный турнир по шахматам «Минск-2022». За награды поспорят спортсмены из 7 стран – 155 шахматистов, в числе которых 7 гроссмейстеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовых протоколах значится и молодежь. Самому юному участнику 8 лет, а вот самый возрастной – 1938 года рождения. Беларусь представляют сильнейшие спортсмены – все члены национальной команды. Состязания проходят по швейцарской системе. Контрольное время – полтора часа на 40 ходов. Всего 9 туров, победитель определится 11 августа.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Шахматы популярны как во всем мире, так и в Республике Беларусь. И возможность соревноваться с сильнейшими шахматистами мира – это всегда престижно, интересно. В турнире участвуют 7 стран, одни из ведущих шахматистов мира. И, безусловно, это сближает, это обогащает опыт спортивный, профессиональный, это визитная карточка страны.