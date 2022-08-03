Замминистра спорта и туризма о шахматном турнире «Минск-2022»: это визитная карточка страны

Новости Беларуси. Наша столица принимает международный турнир по шахматам «Минск-2022». За награды поспорят спортсмены из 7 стран – 155 шахматистов, в числе которых 7 гроссмейстеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Наша столица принимает международный турнир по шахматам «Минск-2022». За награды поспорят спортсмены из 7 стран – 155 шахматистов, в числе которых 7 гроссмейстеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стартовых протоколах значится и молодежь. Самому юному участнику 8 лет, а вот самый возрастной – 1938 года рождения. Беларусь представляют сильнейшие спортсмены – все члены национальной команды. Состязания проходят по швейцарской системе. Контрольное время – полтора часа на 40 ходов. Всего 9 туров, победитель определится 11 августа.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Шахматы популярны как во всем мире, так и в Республике Беларусь. И возможность соревноваться с сильнейшими шахматистами мира – это всегда престижно, интересно. В турнире участвуют 7 стран, одни из ведущих шахматистов мира. И, безусловно, это сближает, это обогащает опыт спортивный, профессиональный, это визитная карточка страны.
Отметим, что данный турнир имеет призовой фонд 26 тысяч белорусских рублей, победитель получит 7 500, также будут отмечены первые 8 лучших. Организаторы учредили специальные призы – для женщин, ветеранов и юношей до 18 лет.