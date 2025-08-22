Впервые в СНГ! В Беларуси провели пересадку лёгких пациенту с заболеванием сердца и иммунодефицитом

Второе дыхание в прямом смысле. Белорусские медики впервые в СНГ провели пересадку легких пациенту с заболеванием сердца и иммунодефицитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трансплантация этого органа – одно из сложнейших направлений в современной медицине. Но врачам удалось вернуть гражданина Узбекистана к полноценной жизни и дать возможность снова дышать полной грудью. Элла Маркевич о возможности жить.

Раньше каждый вдох для 21-летнего Ахрора Азимова из Узбекистана давался с болью. Врожденная болезнь легких, порок сердца и полученный в детстве вирус иммунодефицита человека. Организм сдавался. Шансы на спасение таяли с каждым днем. И только в Беларуси согласились помочь. В Минск парня доставили в критическом состоянии: дышать самостоятельно он уже не мог. Начался обратный отсчет.

Александр Дзядзько, заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Пациент поступил на сидячей каталке, его привезли, с кислородной поддержкой, он не мог ходить, даже вставал с трудом. И перелет перенес, резко ограничит возможности проведения операции, потому что нужно это делать, если решаться, то быстро. Операция длилась более 12 часов. Сначала кардиологи выполнили коррекцию врожденного порока сердца. Далее, не выводя пациента из наркоза и не теряя ни минуты, хирурги приступили к главному – пересадке легких. Каждое движение было выверено до миллиметра.

Элла Маркевич, корреспондент:

Донорский орган в операционную доставляют в таком специальном холодильном боксе. Температура в нем строго соблюдается и не должна быть выше 4 градусов. Чтобы замедлить все процессы разрушения тканей. А срок транспортировки жизненно важного органа не должен превышать 4 часа. Глубокий, ровный и такой желанный вдох без усилий, боли и страха – теперь такое простое и понятное счастье для Ахрора. Но еще больше оно станет, когда парень вернется домой – к семье.