«БАТЭ может решить задачу». Анатолий Байдачный о предстоящем матче «Арсенал» – БАТЭ, Баге, Глебе и «Барселоне»

Новости Беларуси. Прошедший матч БАТЭ – «Арсенал» мы обсудили с известным футбольным специалистом и тренером Анатолием Байдачным. БАТЭ обыграл «Арсенал». Это, конечно же, сенсация. Но как так получилось? Анатолий Байдачный, футбольный эксперт:

Это комплексное стечение обстоятельств и огромное желание выиграть. Я думаю, это желание у БАТЭ преобладало над «Арсеналом». Сейчас такой уровень футбола, что один или даже два матча может сыграть команда, которая, казалось бы, уровнем ниже. Но при стечении обстоятельств, при хорошей подготовке, при хорошо выстроенной игре на этот матч, можно добиваться результата. БАТЭ это показывал и не один раз. Февральская сенсация в Борисове. БАТЭ обыграл «Арсенал»

Тем не менее, многие болельщики эту победу над «Арсеналом» как-то принижают, мол, «Арсенал» не настроился, и газон не такой. Как вы к этому относитесь? Анатолий Байдачный:

Это проблемы «Арсенала». Это не проблемы БАТЭ. Достроился, недостроился – неважно. Игра забывается, очки остаются. То же самое можно сказать и про этот матч. «Бага – достойный тренер БАТЭ» Алексей Бага уже прошел определенный путь как главный тренер. Как можете оценить его работу? Анатолий Байдачный:

Результат оценивает работу. Он продолжает те традиции, которые есть в БАТЭ, не опуская команду ниже какого-то уровня, а даже поднимая его в каких-то моментах. Я считаю, что Бага – достойный тренер БАТЭ. Достойный результатов тех предыдущих тренеров, которые были в БАТЭ. Думаю, у него все будет хорошо и в дальнейшем. Станислав Драгун о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Приятно, что мы подарили праздник болельщикам» О Денисе Щербицком По персоналиям: Денис Щербицкий. Не пора ли ему на повышение? Анатолий Байдачный: Ну зачем? Есть такая закономерность: вот человек поправил свое здоровье, ему хорошо. Но он думает: «Если сделаю еще вот это, будет еще лучше». Он делает – становится хуже. То, что есть хорошо, не надо трогать. Надо совершенствоваться. Время придет. Андрей Капский о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть»

О карьере Александра Глеба: «Если он чувствует себя хорошо, зачем ему заканчивать» А как вам решение Александра Глеба продолжить карьеру? До скольки лет он может выступать? Анатолий Байдачный:

В белорусском чемпионате, по-моему, пожизненно. Шучу, конечно. Но если он чувствует себя хорошо, если он играет до сих пор лучше многих молодых футболистов, зачем ему заканчивать? Тот факт, что Глеб появился в старте против «Арсенала», это из-за отсутствия Иванича? Или дань уважения легенде? Анатолий Байдачный:

Когда Глеб играет против такой команды, как «Арсенал», у других игроков появляется большее чувство уверенности, потому что он себя уверенно чувствует. С точки зрения психологии, если Глеб в хорошем состоянии – он обязан играть. БАТЭ без Иванича тяжело придется? Анатолий Байдачный:

Глеб же есть! Значит, Глеб и там сыграет хорошо. «Хочу эту тему немножко призакрыть». Бага высказался об уходе из команды Мирко Иванича

О предстоящем матче на «Эмирейтс»: «Верю, что БАТЭ может решить задачу» Ответный матч. Несколько вариантов сценариев, которые могут произойти на «Эмирейтс». Анатолий Байдачный:

Как сейчас модно говорить, «Арсенал» будет играть первым номером. «Арсенал» постарается сразу забить, сразу поставить все на свои места. Эти первые минуты всегда очень опасны, надо выдержать. Потому что соперник, часто атакуя, начинает уставать. А когда соперник начинает уставать, на контратаках у тебя появляются шансы. Появляются возможности убежать в быструю атаку, создавать моменты и возможность забить гол, а забитый гол «Арсеналу» дома поставит их в очень сложное положение – надо будет 3 забивать. Поэтому у БАТЭ очень хорошая стартовая позиция. И психологически, и с точки зрения результата. Верю, что БАТЭ может решить задачу. О чемпионате Беларуси: «Чем больше команд высокого уровня, тем интереснее футбол» Поговорим о внутреннем чемпионате, он уже совсем скоро стартует. Как считаете, продолжится ли гегемония БАТЭ и в этом сезоне? Анатолий Байдачный:

Я думаю, что да. Не вижу команды, которая могла им противостоять. Единственное – «Шахтер» Солигорск поборется с ними. Все остальные – нет. Хотелось бы, чтобы такая альтернативная команда появилась? Анатолий Байдачный:

Чем больше команд высокого уровня, тем интереснее футбол, это закономерность. Когда команда к 20 туру – чемпион страны – это падение интереса, уменьшение количества зрителей. «Динамо» минское полностью сдало свои позиции, а Брест – звезды, собранные в кучу, не составляют созвездие. Можно брать кого угодно, но они должны играть еще к тому же. По минскому «Динамо». Непонятно, что с клубом было, что с клубом будет. А вы смогли бы взять на себя такую смелость и собрать команду с нуля и выйти в чемпионат? Анатолий Байдачный:

Для того чтобы взять эту команду, надо знать, кто ей руководит. Вот кто на данный момент руководит «Динамо»? Я не знаю, а вы знаете? Никто не знает. А значит, ты не знаешь ни целей, ни задач, ничего. Может, они хотят, чтобы команда в первую лигу вышла, я не знаю. Поэтому сложно взять такую команду и начинать что-то создавать и делать.