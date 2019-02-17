«Подготовка к игре очень непростая». Рассказываем, как в Риге готовили школьный стадион к уникальному матчу

Новости Беларуси. На неделе «зубры» проводили матч зимней классики на открытом воздухе против рижских одноклубников. Наш корреспондент Наталья Федорцова отправилась в Ригу в надежде на победу минчан, но пришлось довольствоваться проигрышем.

«Здесь всё по-другому: и лёд, и атмосфера, и шайбы». Хоккейный матч на открытом воздухе в Риге: показываем, как это было

Ошибки в обороне привели к поражению – игрок минского «Динамо» о проигрыше рижским одноклубникам

Тем не менее, много любопытного она увидела, а самое главное, присмотрелась к тому, как готовятся площадки на открытом воздухе к подобным поединкам.