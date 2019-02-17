Прямой эфир

«Подготовка к игре очень непростая». Рассказываем, как в Риге готовили школьный стадион к уникальному матчу

17 февраля 2019 20:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе «зубры» проводили матч зимней классики на открытом воздухе против рижских одноклубников. Наш корреспондент Наталья Федорцова отправилась в Ригу в надежде на победу минчан, но пришлось довольствоваться проигрышем.

«Здесь всё по-другому: и лёд, и атмосфера, и шайбы». Хоккейный матч на открытом воздухе в Риге: показываем, как это было

Ошибки в обороне привели к поражению – игрок минского «Динамо» о проигрыше рижским одноклубникам

Тем не менее, много любопытного она увидела, а самое главное, присмотрелась к тому, как готовятся площадки на открытом воздухе к подобным поединкам.

«Подготовка к игре очень непростая». Рассказываем, как в Риге готовили школьный стадион к уникальному матчу -1

«Подготовка к игре очень непростая». Рассказываем, как в Риге готовили школьный стадион к уникальному матчу -3

«Подготовка к игре очень непростая». Рассказываем, как в Риге готовили школьный стадион к уникальному матчу -5

Для рижского и минского «Динамо» встреча на открытом воздухе уже становится ожидаемым ежегодным событием. Вот уже во второй раз обычная хоккейная коробка школьного стадиона принимает две КХЛовские команды.

Зимняя классика одинаково необычна как для болельщиков, так и для спортсменов. Одна из больших сложностей для хоккеистов – игровая поверхность. Несмотря на то, что лед в подобных матчах искусственный, с ним все равно непросто, да и не только с ним.

Подробнее – в видеоинформации.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Здесь всё по-другому: и лёд, и атмосфера, и шайбы». Хоккейный матч на открытом воздухе в Риге: показываем, как это было
17 февраля 2019 17:27

«Здесь всё по-другому: и лёд, и атмосфера, и шайбы». Хоккейный матч на открытом воздухе в Риге: показываем, как это было

ЧМ-2021 по хоккею. Как готовятся Минск и Рига к знаковому событию, и что ещё предстоит сделать
17 февраля 2019 17:26

ЧМ-2021 по хоккею. Как готовятся Минск и Рига к знаковому событию, и что ещё предстоит сделать

Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»
17 февраля 2019 17:26

Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»