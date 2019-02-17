ЧМ-2021 по хоккею. Как готовятся Минск и Рига к знаковому событию, и что ещё предстоит сделать

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия подписали контракт на проведение чемпионата мира в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Церемония состоялась на неделе в Риге. А это значит, что через два года Минск вновь станет столицей большого хоккея.

Противостояние минского и рижского «Динамо» в КХЛ можно считать принципиальным. Однако это только на льду. За пределами хоккейной площадки белорусы и латыши – большие друзья. И, в первую очередь, это касается трибун. Даже на фан-секторах обеих команд встречаются люди, которые просто болеют за «Динамо», не привязываясь к географии.

Поэтому в решении наших двух держав провести совместный чемпионат мира нет ничего удивительного. Тем более подобный опыт есть у обеих стран. Всё это было учтено и Международной федерацией хоккея два года назад.

Но подписи на официальных документах главами белорусской и латвийской федераций были поставлены только сейчас. Почему дата подписания договора о проведении ЧМ–2021 совпала с хоккейным дерби? Рассказывает Геннадий Савилов Протоколы подписаны, и под аплодисменты журналистов руководители обеих федераций пожелали друг другу скрестить клюшки в финале чемпионата мира. А пока время конкретных практических шагов.