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«Хочу эту тему немножко призакрыть». Бага высказался об уходе из команды Мирко Иванича

13 февраля 2019 17:44
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Новости Беларуси. БАТЭ готовится сыграть с «Арсеналом». Матч пройдет 14 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

От борисовчан в завтрашнем матче можно ждать чего угодно. Да, БАТЭ – опытный еврокубковый боец, но команда только-только вышла из межсезонья. К тому же, команду покинул целый ряд футболистов. Но самая ощутимая потеря – Мирко Иванич.

«Хочу эту тему немножко призакрыть». Бага высказался об уходе из команды Мирко Иванича-1

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
По Мирко очень много спрашивают, говорят. Хочу эту тему немножко призакрыть. Такая сильная и опытная команда, как БАТЭ, не может зависеть от одного человека, даже от очень хорошего.

Мы желаем ему удачи и должны справляться теперь без него. У нас достаточно квалифицированные футболисты, чтобы играть без него.

Бага накануне матча БАТЭ – «Арсенал»: «Мы находимся в преддверии шикарного события»

«Хочу эту тему немножко призакрыть». Бага высказался об уходе из команды Мирко Иванича-4

«Хочу эту тему немножко призакрыть». Бага высказался об уходе из команды Мирко Иванича-6

«Хочу эту тему немножко призакрыть». Бага высказался об уходе из команды Мирко Иванича-8

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

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