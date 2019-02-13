«Хочу эту тему немножко призакрыть». Бага высказался об уходе из команды Мирко Иванича

От борисовчан в завтрашнем матче можно ждать чего угодно. Да, БАТЭ – опытный еврокубковый боец, но команда только-только вышла из межсезонья. К тому же, команду покинул целый ряд футболистов. Но самая ощутимая потеря – Мирко Иванич.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

По Мирко очень много спрашивают, говорят. Хочу эту тему немножко призакрыть. Такая сильная и опытная команда, как БАТЭ, не может зависеть от одного человека, даже от очень хорошего.

Мы желаем ему удачи и должны справляться теперь без него. У нас достаточно квалифицированные футболисты, чтобы играть без него.

Бага накануне матча БАТЭ – «Арсенал»: «Мы находимся в преддверии шикарного события»