«Здесь всё по-другому: и лёд, и атмосфера, и шайбы». Хоккейный матч на открытом воздухе в Риге: показываем, как это было

Новости Беларуси. Помимо подписания договора в Латвии прошло не менее историческое хоккейное событие. Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ минское и рижское «Динамо» провели в необычном месте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ЧМ-2021 по хоккею. Как готовятся Минск и Рига к знаковому событию, и что ещё предстоит сделать На этот раз баталии двух одноклубников развернулись на льду обычного школьного стадиона под открытым небом.

Для команд «Зимняя классика» уже становится традицией – подобный матч впервые был сыгран год назад.

Поэтому большинство болельщиков наверняка знали, что и стоячие места, и промозглая погода стоят этого зрелища. А фанатское движение вокруг стадиона развернулось ещё до начала матча.

А вот для многих игроков, как ни удивительно, опыт игры на открытом воздухе был первым. С прошлого сезона состав «бело-синих» изменился почти на половину. Поэтому к необычному льду многим хоккеистам пришлось привыкать.

Алексей Терещенко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Здесь всё по-другому: и лёд, и атмосфера, и шайбы. Конечно, совсем разные игры, что во дворце, что на улице. Поэтому пришлось привыкать.

Данила Бокун, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Довольно интересно посмотреть атмосферу, прочувствовать ее. Хороший опыт. Я думаю, хоккеистам без разницы, какой матч – на открытом льду или нет – мы выходим побеждать, поэтому настраивались, как обычно.

Подобный матч не менее значимый и для людей, которые стоят всю игру прямо за спинами игроков. Однако для эмоций у тренерского штаба времени остаётся не так много – все мысли только об игре.

Андрей Сидоренко, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Атмосфера просто прекрасная, очень приятно было играть, но немножко шумно, как всегда на пресс-конференции, потому что делать замечания и руководить командой немножко шумно было. А в целом, очень хорошо. Я думаю, матч удался, обе команды боролись, сражались, играли до конца. Борьба была бескомпромиссная, и это очень важно.

Необычным был матч для журналистов. Ведь регламент не позволяет представителям СМИ работать на льду, ну, разве что в исключительных случаях, ведь матч-то легендарный.