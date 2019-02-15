Станислав Драгун о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Приятно, что мы подарили праздник болельщикам»

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ порадовал болельщиков неожиданной домашней победой над лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на «Борисов-Арене» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Февральская сенсация в Борисове. БАТЭ обыграл «Арсенал» Денису Щербицкому удавалось сохранять ворота на замке. «Желто-синие» старались много атаковать. На 45-й минуте Станислав Драгун после подачи со штрафного забил первый и единственный гол в матче.

Ответная игра пройдет в Лондоне на следующей неделе. Кстати, БАТЭ уже отправился на берега Туманного Альбиона и подготовку к поединку проведет там.

Станислав Драгун, игрок ФК БАТЭ:

Первый матч, но он ни о чем не говорит, шансы по-прежнему, скажем так, невысоки. Но все-таки приятно, что мы подарили праздник болельщикам, сами не упали в грязь лицом и сделали кого-то, может быть, более счастливым.