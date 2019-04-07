Азаренко обыграла Кербер и вышла в финал турнира Monterrey Open

В первом сете вперёд вырвалась Кербер (5 WTA), которая установила счёт 4:2 в свою пользу. Затем Азаренко (67 WTA) резко перехватила инициативу и выиграла четыре гейма подряд.

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одолела немецкую спортсменку Анжелику Кербер и вышла в финал турнира Monterrey Open. Для белоруски это первый финал в одиночном разряде с тех пор, как она на длительное время прерывала игру.

Во втором сете Анжелика вновь повела в счёте, однако отрыв не был слишком большим. Виктория наступала противнице на пятки, но догнать всё-таки не смогла, проиграв второй раунд с результатом 4:6.

В третьем сете Азаренко уже полностью контролировала игру. Только после счёта 5:0 немка смогла вырвать один гейм, чтобы не проиграть всухую. После этого белоруска завершила матч.

Противостояние продолжалось 2 часа 11 минут. Итог – 6:4, 4:6, 6:1 в пользу третьей ракетки Беларуси. Счёт личных встреч – 8:1 в пользу Виктории. Можно упомянуть, что последний раз теннисистки встречались в 2016 году, когда Азаренко была в отличной форме, а Кербер несколько слабее.

«Это невероятно. Я очень довольна своей игрой сегодня. Это был важный матч, чтобы увидеть, как я смогу играть против натиска топового игрока», – сказала Виктория.

Спортсменка упомянула, что в последнее время она показывала хорошую игру, но только в этот раз ей удалось сохранить высокий уровень игры на протяжении всего матча.

В финале оппоненткой Азаренко будет испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (19 WTA). Ранее спортсменки встречались только однажды, в тот раз в сложном двухсетовом противостоянии победила белоруска.